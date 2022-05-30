Инекобанк - главный партнер Международной технологической конференции EMERGE

1-2 июня Ереван примет Международный технологический форум EMERGE, главным партнером которого является Инекобанк.

Руководствуясь своим подходом к инновациям во имя комфорта, и всегда придавая важное значение, роли цифровых решений в развитии финтех-сферы, Инекобанк на крупнейшем международном технологическом форуме года выступает в качестве генерального партнера.

Конференция EMERGE посвящена новым технологиям, проблемам стартапов и мировым тенденциям в сфере ИТ. В течение двух дней она соберет более 2 000 ИТ-специалистов из США, Западной Европы, Балкан и Центральной Азии. Среди спикеров представители TechCrunch, Microsoft, Amazon Web Services, Snap Inc., Pinterest, Google Deepmind, Glovo и многих других международных компаний.

Цель конференции - представить тенденции и перспективы развития ИТ-сектора, а также стать площадкой для нетворкинга высококвалифицированных специалистов.

Бабкен Саакян, начальник финансовой службы Инекобанка, для стартапов, участвующих в конференции, проведет менторские сессии по финансовым показателям и показателям различных бизнес-моделей.

«Для воплощения инновационных идей в жизнь стартапам очень важно просчитать финансовые последствия и установить ключевые KPI. В рамках EMERGE я постараюсь поделиться своим опытом в этой области. Надеюсь, это поможет им выбрать правильную бизнес-модель и добиться дальнейшего финансового развития», - отметил Бабкен Саакян.

В рамках двухдневной конференции запланированы тематические панельные дискуссии с ведущими экспертами отрасли на темы, ставшие брендом совремянности.

Айк Восканян, финансовый директор Инекобанка, имеющий многолетний опыт работы в финансово-банковской сфере на рынках капитала, выступит в качестве спикера на панельной дискуссии, посвященной традиционному банкингу и блокчейнам, и поделится своими профессиональными наблюдениями и прогнозами.

Итак, встречаемся 1 и 2 июня в Академическом театре имени Габриэла Сундукяна, чтобы начать технологическое лето.