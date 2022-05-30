Сборная Армении по футболу проводит тренировочные сборы
10:32, 30 Май 2022
Сборная Армении по футболу в Техническом центре Академии футбола ФФА проводит тренировочные сборы. Первая тренировка предстоит 30 мая.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 27 из 29 игроков, приглашенных в сборную, уже присоединились к команде. Лукас Селарян не будет выступать в сборной.
Саргис Адамян присоединится к команде утром 31 мая.
Расписание матчей сборной Армении в Лиге Наций:
4 июня, 17:00: Армения-Ирландия
8 июня, 22:45: Шотландия-Армения
11 июня, 17:00: Украина-Армения
14 июня, 20:00: Армения-Шотландия.
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