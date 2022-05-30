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Сборная Армении по футболу проводит тренировочные сборы

Сборная Армении по футболу проводит тренировочные сборы

Сборная Армении по футболу в Техническом центре Академии футбола ФФА проводит тренировочные сборы. Первая тренировка предстоит 30 мая.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 27 из 29 игроков, приглашенных в сборную, уже присоединились к команде. Лукас Селарян не будет выступать в сборной.

Саргис Адамян присоединится к команде утром 31 мая.

 Расписание матчей сборной Армении в Лиге Наций:

4 июня, 17:00: Армения-Ирландия

8 июня, 22:45: Шотландия-Армения

11 июня, 17:00: Украина-Армения

14 июня, 20:00: Армения-Шотландия.


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