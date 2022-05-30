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Современный армянский писатель Григ удостоен премии Фридриха Рюккерта за книгу «Кот Иисуса» 

Современный армянский писатель Григ удостоен премии Фридриха Рюккерта за книгу «Кот Иисуса» 

Современный армянский писатель Григ (Григор Шашикян) за свою книгу «Кот Иисуса» удостоился премии имени немецкого поэта, лингвиста и переводчика Фридриха Рюккерта. Церемония вручения премии прошла в зале замка Эренбург в Кобурге.

Как сообщает «Арменпресс», премия была присуждена и переводчикам книги Анаит Авакян и Вибке Цолману.

На церемонии в исполнении струнного квартета Филармонического оркестра Кобургского театра  звучала армянская музыка.

Присутствовали вице-мэр Кобурга Ганс Герберт Хартан, потомок Фридриха Рюккерта Клаус Рюккерт и посол РА в ФРГ Виктор Енгибарян.

До церемонии награждения Григ посетил Дом-музей Фридриха Рюккерта и передал музею копию рукописи стихотворения «Есть песня с детства...», переведенного Ованнесом Туманяном и предоставленную Музеем Туманяна.

В 2021 году немецкий перевод книги Грига «Кот Иисуса» был включен в десятку лучших книг года конкурса немецких независимых издателей Hotlist.


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