Современный армянский писатель Григ удостоен премии Фридриха Рюккерта за книгу «Кот Иисуса» 

Современный армянский писатель Григ (Григор Шашикян) за свою книгу «Кот Иисуса» удостоился премии имени немецкого поэта, лингвиста и переводчика Фридриха Рюккерта. Церемония вручения премии прошла в зале замка Эренбург в Кобурге.

Как сообщает «Арменпресс», премия была присуждена и переводчикам книги Анаит Авакян и Вибке Цолману.

На церемонии в исполнении струнного квартета Филармонического оркестра Кобургского театра звучала армянская музыка.

Присутствовали вице-мэр Кобурга Ганс Герберт Хартан, потомок Фридриха Рюккерта Клаус Рюккерт и посол РА в ФРГ Виктор Енгибарян.

До церемонии награждения Григ посетил Дом-музей Фридриха Рюккерта и передал музею копию рукописи стихотворения «Есть песня с детства...», переведенного Ованнесом Туманяном и предоставленную Музеем Туманяна.

В 2021 году немецкий перевод книги Грига «Кот Иисуса» был включен в десятку лучших книг года конкурса немецких независимых издателей Hotlist.