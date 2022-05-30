Си Цзиньпин: защита стабильности в АТР является общей ответственностью стран региона

Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе является общим стремлением и общей ответственностью всех стран региона. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании участникам 2-й встречи министров иностранных дел Китая и островных государств Тихого океана, которая проходит на Фиджи.

"Защита мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также содействие развитию и процветанию всех государств является общим желанием народов региона и общей ответственностью стран региона", - приводит текст послания Центральное телевидение Китая.

Как указал Си Цзиньпин, несмотря на изменения в международной обстановке, Китай всегда был хорошим другом островных государств Тихого океана, хорошим приятелем, который помогал преодолевать трудности. Он также отметил, что в октябре 2021 года был официально учрежден механизм встречи министров иностранных дел Китая и островных государств Тихого океана, который "создал новую платформу для укрепления диалога, усиления взаимного доверия и стимулирования сотрудничества между КНР и островными государствами Тихого океана".

"Китай готов работать вместе с островными государствами Тихого океана, укреплять уверенность в совместном преодолении вызовов, достигать консенсуса для совместного развития, объединять усилия для создания лучшего будущего", - подчеркнул Си Цзиньпин.