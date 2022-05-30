В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 6 554 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения РА.

Первым компонентом привито 127 845 человек. Бустерный компонент получили 54 415 человек.