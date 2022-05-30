Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май 2022

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 6 554 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 6 554 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 1 млн 6 554 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения РА.

Первым компонентом привито 127 845 человек. Бустерный компонент получили 54 415 человек.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]