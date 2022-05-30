Yonhap: в КНДР за сутки выявили 100 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 100 710 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,55 млн. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,36 млн человек, 188 тыс. проходят лечение. Число летальных исходов увеличилось на один случай и достигло 70.

Кроме того, Yonhap со ссылкой на источники в Китае сообщило, что с воскресенья в Пхеньяне был частично снят локдаун. "Пхеньяне был снят локдаун, работу возобновили ключевые учреждения и органы. Судя по всему, речь идет не о полной отмене, а об упреждающем ослаблении контроля в тех местах, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась, как [поступали] в Китае", - приводятся слова источника в другом сообщении южнокорейского агентства.

Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.