Армяне Бельгии 5 июня проведут общинные выборы: каковы приоритеты

Армяне Бельгии готовятся к общинным выборам, которые пройдут 5 июня. Комитет армян Бельгии призывает местных армян сформировать представительную комиссию, быть активными и участвовать в выборах. В беседе с «Арменпресс» председатель Комитета армян Бельгии Николас Тавитян отметил, что последние общинные выборы проводились 4 года назад, в 2018 году и в них участие приняли 1 500 человек.

«В настоящее время в Бельгии проживает около 30 000 армян. В 1990-е годы в Бельгию приехали много армян. Была проделана соответствующая работа по активизации наших соотечественников, их вовлечению в общественные структуры и программы. В настоящее время в общественных структурах представлено около 5 000 человек. Мы ожидаем, что многие из них проявят активность и примут участие в выборах общины, сформируют представительную комиссию, которая, в свою очередь, сформирует исполнительный орган - Комитет армян Бельгии», - отметил Николас Тавитян. Армянскую общину в государственных платформах Бельгии представляет Комитет армян. Миссия общинных учреждений - представлять армян Бельгии в правительственных органах, местных органах власти и за рубежом.

«Восприятие должно заключаться в том, что человек не может работать в отдельности, мы должны объединиться, сформировать посредством выборов орган, который определит приоритеты, разработает стратегию, будет работать в разных направлениях, а сделать предстоит многое», - сказал Николас Тавитян.

Действия касаются как внешнеполитических вопросов, так и развития отношений Армения-Бельгия, а также внутренних вопросов армянской общины. По словам Николаса Тавитяна, вопрос Арцаха является одним из приоритетных вопросов внешней политики. Он подчеркнул, что необходимо быть активными, постоянно работать с законодательной, исполнительной властью Бельгии, чтобы представлять и поднимать вопрос Арцаха. Николас Тавитян подчеркнул не только значение единства, совместной работы бельгийской общины, но и сотрудничества с армянскими структурами других европейских стран. Эффективность в этом случае будет намного выше.

По словам председателя Комитета армян Бельгии, еще одним важным фактором являются внутренние проблемы общины, связанные с вопросами образования и культуры. По словам Николаса Тавитяна, в армянской общине Бельгии довольно активная культурная жизнь, но необходимо активизировать сотрудничество с культурными организациями Армении. Организовывать гастроли, чтобы танцевальные, театральные, концертные и другие коллективы из Армении могли бы чаще приезжать в Бельгию для представления армянской культуры, а также для обмена опытом с местными коллективами.

В связи с вопросами образования Николас Тавитян отметил, что в этом направлении необходимо решить вопрос финансирования, подготовить учителей.

«В бельгийско-армянских отношениях есть большой и нереализованный потенциал. Как вы знаете, бельгийцы очень хорошие бизнесмены, мы можем способствовать развитию сотрудничества, предстоит работа в культурно-образовательной сфере, конечно, согласовывая ее с соответствующими структурами Армении», - сказал Николас Тавитян, подчеркнув, что большую роль могло бы сыграть и то обстоятельство, если Бельгия имела бы в Армении посольство или консульство.

Армяне, проживающие в Бельгии, представлены в различных сферах, многие - ведущие специалисты: юристы, доктора, бизнесмены, художники и др. Николас Тавитян подчеркнул, что должно быть такое положение, в котором, быть армянином в Бельгии - было бы престижным.

Анна Гзирян