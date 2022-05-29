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Ереван - ЧЕ. Боксер Рафаел  Ованесян в финале

Ереван - ЧЕ. Боксер Рафаел  Ованесян в финале

На чемпионате Европы по боксу среди взрослых мужчин, проходящем в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, стартовали полуфинальные поединки.  

Как передает Арменпресс, в 6-й день соревнований из четырех боксеров, представляющих Армению, Рафаел  Ованесян (86 кг) провел свой третий поединок. Рафаел  Ованесян одержал победу над представителем Польши Томасом Ньедзвецким со счетом 5:0 и обеспечил себе место в финале.

 С 18:00 часов на чемпионате Европы свои поединки проведут 3 боксера из Армении.

Соперником Артура Базеяна (57 кг) станет Хавьер Диас Ибаниес из Болгарии. Соперником бронзового призера Олимпийских игр Ованеса Бачкова (63,5 кг)  —  Рихард Ковач из Венгрии. А соперником Нарека Манасяна станет Эмануэль Рейес  Плана из Испании.

 

Лилианна Хачикян


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