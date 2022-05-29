В Ереване начались работы по разметке улиц
16:19, 29 Май 2022
В Ереване начались работы по разметке городских улиц.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает страница мэрии Еревана в Facebook.
"С 1 апреля в Ереване проведение разметки улиц, а также установление светофоров и дорожных знаков переходит к общинам", - напомнила мэрия, добавив, что, учитывая часто поднимаемые водителями проблемы, мэрия Еревана осуществила ряд отраслевых изменений.
На видео они представлены временно исполняющим обязанности начальника управления транспорта мэрии Еревана Айком Саркисяном.
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