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Спасатели обнаружили гадюку в одном из домов Довега

Спасатели обнаружили гадюку в одном из домов Довега

29 мая в 11:40 часов в областной центр кризисного управления Тавуша поступил сигнал о том, что в одном из домов на 4-й улице населенного пункта Довег была замечена змея, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал оперативный отряд Довегского пожарно-спасательного отряда по охране специальных объектов Ноемберянского коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны.

Спасатели обнаружили змею – гадюку, и перевезли ее в безопасное место.


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