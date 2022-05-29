Спасатели обнаружили гадюку в одном из домов Довега

29 мая в 11:40 часов в областной центр кризисного управления Тавуша поступил сигнал о том, что в одном из домов на 4-й улице населенного пункта Довег была замечена змея, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал оперативный отряд Довегского пожарно-спасательного отряда по охране специальных объектов Ноемберянского коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны.

Спасатели обнаружили змею – гадюку, и перевезли ее в безопасное место.