Жизнь рядового Давида Варданяна, раненного выстрелом с азербайджанской стороны, спасти не удалось

Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь рядовому Давиду Ваановичу Варданяну, раненному 28 мая выстрелом с азербайджанской стороны, не удалось.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

"Министерство обороны Республики Армения разделяет горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство обороны РА сообщило, что 28 мая около 10:40 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, по армянским позициям, расположенным в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате чего огнестрельное ранение получил рядовой срочной службы Давид Ваганович Варданян.

Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен.