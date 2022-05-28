Обрушение на проспекте Аршакуняц․ Есть пострадавшие

В Национальный центр кризисного управления МЧС 28 мая в 11:49 часов поступил сигнал о том, что в Ереване на проспекте Аршакуняц обрушилось двухэтажное здание, есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет Ереванского пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения, инструктор психологической службы, спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА и дежурный психолог отдела психологической поддержки.

Выяснилось, что внутренняя стена здания (около 7 квадратных метров) обрушилась во время строительных работ в одном из домов на проспекте Аршакуняц. Есть 3 пострадавших.

Спасатели доставили пострадавших (Т.М., А․Г, 2005 г.р., личность третьего пострадавшего не установлена) в машину скорой помощи․ А. Г. был госпитализирован в МЦ "Сурб Аствацамайр", где врачи оценили состояние его здоровья как тяжелое, а еще 2 пострадавших госпитализированы в МЦ "Эребуни".