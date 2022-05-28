Алиев принял делегацию, возглавляемую министром обороны Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая в Баку принял делегацию, возглавляемую министром обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает агентство Anadolu.

Прибывший в Баку с высокопоставленным офицером ВС Турции Акар представил Алиеву турецко-азербайджанское сотрудничество в сфере военного образования, а также работы по взаимодействию в оборонной промышленности.

Алиев поблагодарил министра обороны Турции за пребывание в Баку в День независимости Азербайджана.

28 мая ожидается также визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку, где он примет участие в технологическом фестивале Teknofest.