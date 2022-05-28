Мировых запасов пшеницы хватит до 18 недель. СОВЭКОН

Компания "Совэкон", специализирующаяся на изучении аграрных рынков, прогнозирует, что мировых запасов пшеницы на конец 2022-2023 сельхозгода хватит на 18 недель.

Как передает Арменпресс об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Совэкон".

"Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам "Совэкона", прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022-2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007-2008 году", - говорится в сообщении.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин пояснил, что трудности вызваны тем, что многие экспортеры российского зерна, не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, оказались отрезанными от мирового рынка зерна.

Тем не менее Зернин заверил, что этом сезоне - до 1 июля, по предварительным расчетам, на мировой рынок не будет поставлено около 2-3 млн тонн российского зерна.

Как сообщил ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, несмотря на трудности, для повышения мировой продовольственной безопасности Россия готова обеспечивать зарубежных партнеров продукцией.

Дмитрий Патрушев накануне заявил, что в России в этом году ожидают рекордный урожай зерна, который превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимуму.

По его словам, в 2021 году Россия собрала 120 миллионов тонн зерна, в том числе почти 76 миллионов тонн пшеницы. Рекорд был в 2017 году, когда урожай составил 135 млн тонн, а пшеницы - 86 млн тонн.