Министерство обороны России распространило видеозапись стрельбы фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракетой "Циркон" из Белого моря.

Как передает Арменпресс об этом сообщает ТАСС,

По данным Министерства обороны, выстрелы были произведены в направлении морской цели в Белом море, которая находится на расстоянии около 1000 километров.

Министерство обороны пояснило, что стрельба произошла в рамках испытаний новых видов оружия. Ракета Zircon-первая в мире, способная поражать цель на расстоянии 1000 км и двигаться со скоростью более 10000 км/ ч.