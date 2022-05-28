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Европол предупредил об опасности попадания в руки преступных группировок оружия из ЕС на Украину

Европол предупредил об опасности попадания в руки преступных группировок оружия из ЕС на Украину

Европейское полицейское агентство (Европол) обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами ЕС вооружения в перспективе могут попасть не в те руки.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор Европола Катрин де Болль в интервью газете Welt am Sonntag.

"Когда-нибудь война закончится. Мы хотим не допустить повторения такой же ситуации, как 30 лет назад во время балканской войны. Оружие тех дней сегодня до сих пор используется криминальными группами", - указала она.

Де Болль сообщила, что Европол планирует создать международную рабочую группу, чтобы разработать стратегию действий по предотвращению попадания оружия в руки преступников, и внимательно следит за действиями и передвижениями известных экстремистов из ЕС на Украину и в обратном направлении.


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