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Россия и Китай близки к подписанию соглашения о создании лунной станции. Рогозин

Россия и Китай близки к подписанию соглашения о создании лунной станции. Рогозин

Россия и Китай близки к подписанию межправительственного соглашения о создании научной базы на Луне.

Как  передает Арменпресс, об сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире «Россия-24».

"С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы", - сказал он в интервью ВГТРК.


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