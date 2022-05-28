Россия и Китай близки к подписанию соглашения о создании лунной станции. Рогозин

Россия и Китай близки к подписанию межправительственного соглашения о создании научной базы на Луне.

Как передает Арменпресс, об сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире «Россия-24».

"С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы", - сказал он в интервью ВГТРК.