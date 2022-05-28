Заявления Алиева ставят под серьезное сомнение искренность намерений Азербайджана достичь мира. МИД Армении

Заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 мая, еще раз свидетельствуют о деструктивности азербайджанской стороны, произвольных неправдивых комментариях к договоренностям, продолжении агрессивной, воинственной политики.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Армении.

«Устремления в отношении суверенной территории соседнего государства, заявления с позиции применения силы для достижения этих целей есть не что иное, как неуважение к нормам международного права, что ставит под серьезное сомнение искренность намерений Азербайджана по достижению мира в регионе.

МИД РА считает необходимым подтвердить принципиальную позицию армянской стороны о том, что переговоры о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должны произойти на основе предложений обеих сторон, которые должны охватывать всю повестку, в том числе окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении МИД Армении.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что «спекуляциями азербайджанской стороны делается попытка представить нагорно-карабахский вопрос как территориальный спор, в то время как речь идет о реализации прав арцахских армян и об исключении опасности этнических чисток.

В этой связи напоминаем, что международный мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ, полученный в 1995 году на содействие во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта, продолжает действовать.

Призываем руководство Азербайджана воинственной и экспансионистской риторикой не торпедировать обсуждения в существующем формате.

При этом обращаем внимание международного сообщества на заявления официального Баку и рассчитываем на выражение однозначного отношения международных партнеров. Только в этих условиях можно будет добиться стабильности и мира на Южном Кавказе», - говорится в заключительной части заявления.