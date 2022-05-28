Время в Ереване: 11:07:36,   28 Май 2022

Япония планирует разрешить экспорт вооружений собственного производства в 12 стран

Япония планирует разрешить экспорт вооружений собственного производства в 12 стран

Правительство Японии в рамках ослабления ограничений на экспорт оборонной техники собственного производства планирует разрешить поставки истребителей, ракет и другого вооружения за границу.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает издание Nikkei.

По данным издания, на первом этапе будет разрешен экспорт такого вооружения и техники в 12 стран, в том числе в Австралию, Индию, страны Европы и Юго-Восточной Азии. Соответствующие изменения в законодательстве Японии могут быть приняты уже в этом году.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]