Япония планирует разрешить экспорт вооружений собственного производства в 12 стран

Правительство Японии в рамках ослабления ограничений на экспорт оборонной техники собственного производства планирует разрешить поставки истребителей, ракет и другого вооружения за границу.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает издание Nikkei.

По данным издания, на первом этапе будет разрешен экспорт такого вооружения и техники в 12 стран, в том числе в Австралию, Индию, страны Европы и Юго-Восточной Азии. Соответствующие изменения в законодательстве Японии могут быть приняты уже в этом году.