Газоснабжение части населенного пункта Кохб будет прекращено
ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что с целью проведения плановых работ 30 мая с 10:00 до 14:00 часов будет прекращено газоснабжение газопотребителей квартала «Тамазанц» населенного пункта Кохб общины Ноемберян Тавушской области.
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ ЗАО "Газпром Армения".
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