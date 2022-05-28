Государственность должна стать предметом нашей ежедневной работы и уважения. Никол Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Праздника Республики

Арменпресс представляет послание премьер-министра.

Дорогие соотечественники, дорогой народ,

Поздравляю всех нас с Днем Республики.

Сегодня мы отмечаем одно из самых важных событий в нашей истории — основание Первой Республики. Почему этот день так важен для нас? По трем причинам. Во-первых, потому что у нас появилась государственность после более чем 500-летнего перерыва. Вторая причина в том, что у нас впервые была Республика, то есть государственный строй, при котором власть формируется в результате выбора народа. Третья причина заключается в том, что Республику, государство, являющееся высшим институтом организации любого народа, мы смогли создать в момент отчаяния, когда смертоносное колесо Геноцида армян продолжало крутиться.

Первая Армянская Республика была провозглашена 28 мая 1918 года, после героических сражений при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе. Это был период, когда казалось, что уже все закончилось, уже невозможно не только иметь государственность, но и сохранить свою идентичность, язык и культуру.

Однако наш народ смог в решающий момент выступить единым кулаком, объединить силы и построить Первую Республику. В этом деле бесспорна роль Арама Манукяна, Товмаса Назарбекяна, Мовсеса Силикяна, Дро, Нжде, Даниела и Погоса Бек-Пирумянов, командира езидского кавалерийского отряда Джангира-аги и сражающихся с оружием в руках священнослужителей.

Сакральная независимость, завоеванная усилиями этих великих людей и тысяч других соотечественников, была утрачена всего через два с половиной года. Этому предшествовали война, трагические территориальные и человеческие потери. Это произошло потому, что за два года Первая Армянская Республика не сумела добиться политической, международной, региональной институциональной стойкости, установить мир вокруг себя.

И сегодня наша страна сталкивается с аналогичными вызовами, и для их преодоления нам нужны исключительная гибкость ума, железная воля и вера с горчичное зерно. У отцов-основателей Первой Республики даже не было времени сделать новорожденное государство стойким к глобальным вызовам. Мы потеряли ужасно много времени в эпоху Третьей Республики.

Однако герои Сардарапата, отцы-основатели Первой Республики постоянно вдохновляют нас. А государство, независимость, суверенитет – отныне неотъемлемая часть нашего национального самосознания. Государство, государственность должны стать предметом нашей ежедневной работы, нашей заботливости и уважения, и мир должен стать той средой, в условиях которой мы должны из века в век передавать нашим поколениям полученную от отцов-основателей Первой Республики государственность.

С 28 мая! С Днем возрождения Армянской государственности!