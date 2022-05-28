Армения отмечает 104-летие основания Первой Республики

Армения отмечает День Республики – 104-ю годовщину основания Первой Республики и исторической победы в Сардарапатской битве.

Победа, одержанная 28 мая 1918 года в Каракилисе, Баш-Апаране и в Сардарапате, восстановила независимость армянского народа, лишившегося ее около 9 веков назад.

104 года назад армянский народ, переживший Геноцид, невдалеке от Еревана сражался против врага во имя сохранения последней пяди родной земли, во имя существования нации. Сардарапатская битва стала решающей для армянского народа, судьбоносной для Армении. Весь народ встал на защиту Родины. Вместе с воинами на поле боя вышли целые семьи: старики, дети, женщины.

Одержав в Сардарапате победу над турецкой армией, армянские войска, сумели остановить турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая 1918 года, после распада Закавказской демократической федеративной республики в Тифлисе, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армения.

Первым премьер-министром независимой Армении стал Ованес Качазнуни, последним — Симон Врацян. Республика Армения просуществовала всего два года - до 2 декабря 1920 года. В то время Ереван вошли воинские части 11-й Красной Армии, и Республика была советизирована.

В честь 50-летия исторического сражения против турецких захватчиков с 22 по 28 мая 1918 г. был воздвигнут Мемориальный комплекс Сардарапат. Он воздвигнут на том месте, где произошла Сардарапатская битва.