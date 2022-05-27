Глава МИД Израиля и госсекретарь США обсудили предстоящий визит Байдена

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид побеседовал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсуждались предстоящий визит президента Джо Байдена в еврейское государство, стороны также затронули тему расследования гибели журналистки Al Jazeera. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил МИД Израиля.

"Лапид и Блинкен обсудили ожидаемый визит президента Байдена в Израиль и возможности для прогресса в регионе, который визит президента может принести в области безопасности, экономики и связей между народами Ближнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лапид выразил свое потрясение и соболезнования по поводу недавнего массового убийства в Техасе.

Стороны также обсудили гибель журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле. Лапид пообещал, что Израиль передаст выводы расследования обстоятельств гибели Абу Акле, которая обладала также американским гражданством, Вашингтону.

Лапид и Блинкен обсудили также глобальные проблемы, включая отношения с Ираном. Министр иностранных дел и госсекретарь договорились продолжать сотрудничество и действовать сообща для снижения напряженности в регионе, отмечено в сообщении.