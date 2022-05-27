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Министр обороны Турции посетил Азербайджан

Министр обороны Турции посетил Азербайджан

Делегация во главе с министром обороны Турции Хулуси Акаром 27 мая прибыла с рабочим визитом в Баку.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в аэропорту делегацию встретил министр обороны Азербайджана.

Затем в министерстве обороны состоялась встреча министра обороны и других руководителей азербайджанского министерства с турецкой делегацией.


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