Министр обороны Турции посетил Азербайджан
Делегация во главе с министром обороны Турции Хулуси Акаром 27 мая прибыла с рабочим визитом в Баку.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в аэропорту делегацию встретил министр обороны Азербайджана.
Затем в министерстве обороны состоялась встреча министра обороны и других руководителей азербайджанского министерства с турецкой делегацией.
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