Министр обороны Турции посетил Азербайджан

Делегация во главе с министром обороны Турции Хулуси Акаром 27 мая прибыла с рабочим визитом в Баку.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в аэропорту делегацию встретил министр обороны Азербайджана.

Затем в министерстве обороны состоялась встреча министра обороны и других руководителей азербайджанского министерства с турецкой делегацией.