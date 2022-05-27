Главы внешнеполитических ведомств США и Украины обсудили глобальную продовольственную безопасность

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудил глобальную продовольственную безопасность и военную помощь Киеву. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

По его словам, главы двух внешнеполитических ведомств обсудили "продолжающуюся американскую помощь Украине в области безопасности". "Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба поделились информацией об усилиях по урегулированию глобального кризиса в области продовольственной безопасности", - отметил Прайс.

По его словам, Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут "продолжать тесную координацию действий для поддержки Украины и устранения глобальных последствий" военных действий.