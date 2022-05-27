Время в Ереване: 11:07:36,   27 Май 2022

ЧЕ-Ереван: Рафаэль Ованнисян одержал победу и вышел в полуфинал, обеспечив третью медаль для Армении 

ЧЕ-Ереван: Рафаэль Ованнисян одержал победу и вышел в полуфинал, обеспечив третью медаль для Армении 

В рамках Чемпионата Европы по боксу в Ереване проходят четвертьфинальные соревнования.

Как сообщает Арменпресс, в 5-й день соревнований Рафаэль Ованнисян (86 кг) выступил в четвертьфинале встретился с Виктором Шелстраетом, представляющим Бельгию. Армянский боксер одержал победу со счетом 5:0.

Ранее из соревнований выбыли Давид Чалоян, Артур Ованнисян и Барсегам Арутюнян. Бронзовый призер Олимпийских игр Ованес Бачков вышел в полуфинал, обеспечив как минимум бронзовую медаль.


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