Плановая встреча министров обороны НАТО с участием Украины пройдет 15-16 июня в Брюсселе

Встреча министров обороны НАТО с участием стран - партнеров Украины, Грузии, Финляндии и Швеции пройдет 15-16 июня в Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического альянса.

"Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 15-16 июня в Брюсселе. Встреча начнется с рабочего ужина, куда будут приглашены партнеры: Грузия, Украина, Финляндия и Швеция. Ужин пройдет в закрытом для прессы режиме", - говорится в заявлении альянса.

"Отдельно 15 июня в штаб-квартире пройдет заседание контактной группы по Украине, организованная США. Детальная программа всех мероприятий будет обнародована ближе к встрече", - отмечается в документе.