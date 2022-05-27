Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины

Великобритания примет самое активное участие в послевоенном обновлении Украины, а пока стремится помогать ей поставками военной техники. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в пятницу глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Великобритания намерена принять самое активное участие в послевоенном обновлении Украины. Для этого необходимо создать новый вариант "плана Маршалла". Пока же мы стремимся помочь Украине поставками военной техники", - сказала Трасс в Праге, где она находится с визитом.

По словам главы британского МИД, странам Запада необходимо сделать все необходимое для победы Украины в ее нынешнем конфликте с Россией. "Необходимо сделать все необходимое для победы Украины. В противном случае страны Запада не смогут чувствовать себя в безопасности", - сказала Трасс.

В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липаский напомнил, что его страна одной из первых начала поставлять украинскому правительству разнообразную военную технику.

Оба министра высказались в поддержку усилиям властей Финляндии и Швеции по вступлению в состав НАТО.