Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-05-22

ЕРЕВАН, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 мая, курс доллара США вырос на 1.01 драмa и составил 448.18 драм. Курс евро вырос на 0.27 драмa и составил 479.46 драм. Курс российского рубля сократился на 0.21 драмa и составил 6.83 драм. Курс британского фунта вырос на 0.24 драмa и составил 564.26 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 75.12 драмa и составила 26632.03 драм. Цена серебра выросла на 1.50 драмa и составила 315.35 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.