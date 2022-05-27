Государствам-членам ЕАЭС необходимо оперативно адаптироваться к резко меняющимся внешним и внутренним условиям: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании также участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической коллегии Михаил Мясникович.

В качестве глав государств–наблюдателей при ЕАЭС с речами выступили также президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес.

В своей речи премьер-министр Пашинян прежде всего поблагодарил кыргызскую сторону за организацию встречи и усилия по выработке широкой тематики обсуждаемых вопросов. Приветствуя руководителей стран-участниц и государств-наблюдателей при ЕАЭС, глава правительства Республики Армения отметил:

“Мы проводим первое заседание Высшего Евразийского экономического совета в текущем году, в связи с чем хотел бы пожелать всем нам успехов в продолжении совместной плодотворной работы.

С даты подписания Договора о Евразийском экономическом союзе прошло всего 8 лет, однако ЕАЭС уже является одним из наиболее динамично развивающихся интеграционных объединений, о чём также свидетельствуют результаты реализации Стратегии-2025.

Тем не менее нашим странам необходимо оперативно адаптироваться к резко меняющимся внешним и внутренним условиям. Полагаю, что нам уже необходимо наметить горизонты развития нашего Союза на стратегическом этапе после 2025 года с учётом вышеупомянутых факторов.

Необходимо взглянуть на интеграционный проект шире, ставить перед собой и реализовывать амбициозные задачи, осваивать новые направления и сферы сотрудничества.

Уважаемые коллеги,

В качестве инструмента адаптации к требованиям и вызовам времени придаём важное значение последовательной реализации Основных ориентиров макроэкономической политики государств-членов EAЭС, где определены наиболее важные задачи, стоящие перед экономиками наших стран.

Считаем необходимым и далее проводить работу, направленную на поддержание макроэкономической стабильности.

Хочу отметить большую работу, проделанную Комиссией совместно с государствами-членами ЕАЭС, по устранению препятствий на внутреннем рынке. В данном контексте нельзя оставлять без внимания первопричины их возникновения, так как они в основном носят экономический характер. Уверен, что залогом значительного сокращения препятствий на внутреннем рынке станут согласованные действия по развитию наших экономик и промышленной кооперации с целью выхода на рынки третьих стран.

Активизация промышленной кооперации, развитие и реализация совместных производств и инновационных проектов, а также научно-техническое сотрудничество позволят соединить цепочку «научные изобретения» - «производственная сфера».

Следует также зафиксировать, что поступательное развитие информационных технологий, цифровизация являются важнейшими условиями для развития современных форм взаимодействия между уполномоченными органами и хозяйствующими субъектами наших стран. А доверие во взаимодействии – это фундамент, за счёт которого мы можем обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

При этом мы должны понимать, что любые шаги на пути к развитию информационно-коммуникационных технологий, цифровизации в современных условиях могут быть предприняты только с учётом должного уровня информационной безопасности.

Следует также отметить важность выработки механизмов, позволяющих минимизировать риски вызовов в мировой экономике, которые за последние месяцы приобрели небывалый масштаб и глубину. На наш взгляд, целесообразно подумать о разработке пилотных проектов и совместных мероприятий, ориентированных на расширение и углубление торгово-экономических отношений и наращивание кооперационного взаимодействия.

В то же время, с целью обеспечения стабильного экономического роста государств-членов необходимо постоянное взаимодействие с бизнес-сообществом по актуальным вопросам развития интеграционных процессов. С точки зрения учёта и продвижения интересов бизнеса, расширения участия предпринимательского сообщества в реализации программ, хочу особо выделить работу, проведённую вчера в рамках Евразийского экономического форума.

Экспертные дискуссии являются эффективным инструментом для всесторонней оценки текущей ситуации и выработки на этой основе практических мер по обеспечению устойчивого развития нашего объединения.

Коллеги,

В контексте международного сотрудничества представляется актуальным наращивание контактов и выстраивание конкретных цепочек взаимодействия с партнёрами из третьих стран. С уверенностью отмечу, что за эти годы Союз существенно расширил горизонты международного сотрудничества.

Считаю важным в очередной раз обратить внимание на заинтересованность Армении в скорейшем заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Опыт функционирования временного Соглашения с Тегераном наглядно показывает привлекательность иранского рынка и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

Сегодня мы также планируем дать старт переговорам с Республикой Индонезия о заключении соглашения о свободной торговле.

Важно и впредь насыщать международную повестку, чтобы как страны Союза, так и наши партнёры видели осязаемые результаты взаимовыгодного сотрудничества.

Уважаемые участники заседания,

В завершение хочу поблагодарить всех вас за совместную работу и ещё раз подтвердить готовность Армянской стороны и далее прилагать усилия, направленные на выработку и принятие совместных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена и всего объединения в целом.

Благодарю за внимание”.

В ходе заседания Совета были затронуты вопросы международной деятельности ЕАЭС, облегчения и последующего упрощения взаимодействия на рынках различных сфер в рамках Союза, а также вопросы, связанные с реализацией достигнутых на предыдущем заседании договоренностей.