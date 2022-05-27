Разочарован реакцией международного сообщества на 44-дневную войну: Предводитель Арцахской епархии

ЕРЕВАН, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Делегация Всемирного совета церквей (ВСЦ), прибывшая в Армению по приглашению Фонда Армянского круглого стола, встретилась в Первопрестольном Святом Эчмиадзине с предстоятелем Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви с епископом Вртанесом Абраамяном.



Как сообщили «Арменпресс» в офисе благотворительного фонда «Армянский круглый стол» Всемирного совета церквей, представители организации находятся в Армении в рамках «Паломничества справедливости и мира».



Во встрече приняли участие представители ВСЦ Сюзан Дарбер из Великобритании, Корнелия Фулкруг-Вейцель из Германии, Карла Хиджоян из Швейцарии, Ани Газарян-Дрисс из Швейцарии. Во встрече также приняли участие директор Отдела межцерковных отношений Первопрестольного Святого Эчмиадзина архимандрит Шахе Ананян.





В начале встречи исполнительный директор Фонда Армянского круглого стола Карен Назарян представил предысторию арцахской проблемы и текущую ситуацию.



Его Святейшество представил катастрофические гуманитарные последствия 44-дневной войны 2020 года, текущую ситуацию в Арцахе, военные преступления, совершенные Азербайджаном, разрушение культурных и религиозных памятников во время войны. Отмечается, что представителей делегации интересовало нынешнее социально-психологическое состояние населения Арцаха.





Епископ Вртанес рассказал, что для преодоления последствий войны они активно работают с детьми, молодежью и женщинами, потерявшими близких. Глава епархии сообщил, что существует специальная программа реабилитации для женщин, потерявших родных. Он сказал, что как психиатр был разочарован реакцией международного сообщества на Арцахскую войну, видя, как сейчас освещается кризис в Украине, как на него реагируют. Он также отметил, что российские миротворческие силы, действующие в Арцахе, достойно выполняют свою миссию.



Члены делегации рассказали, что цель паломничества – познакомиться с болями и заботами единоверцев на месте, в церквях и общинах. По их словам, они особенно посещают места, где пострадали жители. Собранная информация будет представлена в ЦК ВСЦ, на основании чего будет подготовлен отчет для представления на конференцию, которая состоится в ноябре, в ходе которой он будет рассмотрен.





Конференция ВСЦ проводится каждые 7 лет. Такие паломничества совершались разными группами на разных континентах мира.



В конце дня делегация ВСЦ также встретилась с сотрудниками Фонда круглого стола ВСЦ-Армения, ознакомилась с программными направлениями, историей деятельности за последние 25 лет.



До 1 июня члены делегации встретятся с Католикосом всех армян Гарегином Вторым. Они посетят Масис и Иджеван для ознакомления с программами Фонда круглого стола ВСЦ-Армения, а в Ереване встретятся с семьями вынужденных переселенцев из Арцаха.



Делегация также посетит Мемориал памяти жертв Геноцида армян и примет участие в литургии церкви Св. Григорий Просветитель в Материнской Церкви.