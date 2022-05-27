ЧЕ-Ереван: Артур Ованнисян проиграл в четвертьфинале

На чемпионате Европы по боксу в Ереване проходят четвертьфинальные бои.

Как сообщает «Арменпресс», Артур Ованнисян (51 кг) провел свой первый бой с Мартином Молина Сальвадором из Испании, и уступил ему со счетом 0:5

Позже в борьбу вступит бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков (63,5 кг). Его соперник - чех Новак Петр.

Амбарцум Акопян (80 кг) проведет свой второй бой в четвертьфинале. Его соперник Лука Плантич из Хорватии. Вице-чемпион мира в супертяжелом весе Давид Чалоян, соперником которого будет испанец Аюб Гадфа, проведет свой второй бой на чемпионате Европы, он начнется в 14:00.