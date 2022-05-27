Военные корабли стран НАТО прибывают в Хельсинки 27 мая

Военные корабли США и Франции войдут в порт столицы Финляндии - Хельсинки 27 мая. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении военно-морского флота республики.

"Два корабля ВМС США, авианосцы Gravely и Gunston Hall, а также французское судно Latouche-Treville будут находиться в Хельсинки 27-30 мая 2022 года", - говорится в нем.

Одновременно в столичном порту Хернесаари присутствует корабль ВМС ФРГ Sachsen, прибывший туда в среду. Заход в порт Хельсинки судов США, Германии и Франции происходит на фоне состоявшихся ранее совместных учений ВМФ республики со странами альянса, добавляют финские военные.

Ранее Финляндия и НАТО заключили взаимное техническое соглашение о поддержке принимающей страны, которое, по словам министра обороны республики Антти Кайкконена, призвано позволить республике "эффективно получать военную помощь" со стороны НАТО.

18 мая послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф вручили генсеку Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс.

Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что их вступление в альянс не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.