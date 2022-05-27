В Национальном аграрном университете Армении проходит первая Армяно-иранская агротехнологическая конференция. Она заложит основу для эффективного и устойчивого сотрудничества между армянскими и иранскими агротехнологическими организациями и официальными лицами этой счеры.

Как сообщает «Арменпресс», во вступительном слове посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури отметил, что сельское хозяйство и животноводство являются одними из стратегических направлений сотрудничества между двумя странами.

«Армения и Иран могут тесно сотрудничать друг с другом в сфере органических продуктов питания. Я убежден, что благодаря связям между двумя странами, как в университетском, так и в профессиональном плане, мы вместе сможем добиться больших результатов. Мы имеем базы данных, которые станут доступны всем, и лучшей площадкой для этого является университет», - сказал посол, добавив, что в будущем можно будет организовывать краткосрочные курсы и тренинги для студентов обоих страны.

Заместитель министра экономики РА Тигран Габриелян подчеркнул, что Армения высоко ценит сотрудничество между двумя странами в различных сферах, которое обусловлено взаимными экономическими интересами, общими подходами к региональным вопросам.

«Сегодняшняя конференция очень важна для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами и углубления деловых связей», - сказал он, выразив надежду, что конференция позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество.