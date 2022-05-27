Япония и США провели учения в Тихом океане при участии авианосца Ronald Reagan

Морские Силы самообороны Японии совместно с ВМС США провели учения в Тихом океане при участии американского атомного авианосца Ronald Reagan, который дислоцируется на базе ВМС США Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу объявило японское военное командование.

Отмечается, что в ходе учений, которые прошли 24-26 мая, отрабатывалось, в частности, противодействие вражеским подводным лодкам.

В апреле ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln в течение 10 дней проводила крупномасштабные учения с ВС Японии в Восточно-Китайском и Японском морях.