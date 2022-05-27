В Ереван с официальным визитом прибыла мэр Парижа Анн Идальго

26 мая в Ереван с официальным визитом прибыла мэр Парижа. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное мэрией Еревана, в международном аэропорту «Звартноц» Анн Идальго встретил первый заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян.

В своем приветственном слове первый заместитель мэра Еревана выразил надежду, что в ходе предстоящих встреч в мэрии Еревана будут обсуждаться не только уже реализованные программы между двумя столицами. Он заверил, что в ближайшие дни возможно будет договориться о новых направлениях сотрудничества.

Мэр Парижа Анн Идальго, поблагодарив за теплый прием, заверила, что столица Франции готова во всем поддерживать и помогать, в меру своих сил возможностей городу, подарившему Парижу, такую идею как ТУМО.

В рамках визита запланирована встреча мэра Парижа с мэром Еревана Грачья Саркисяном. В ходе встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и текущие программы между столицами Армении и Франции.