Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти

Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина.

Как отмечается, на полях встречи постоянной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр заявил, что оба государства согласились ввести бартерную торговлю для некоторых категорий товаров, в том числе для российской стали. По его словам, Иран нуждается в импорте сырья для металлургического и горнодобывающего секторов. Фатеми Амин подчеркнул, что также Тегерану понадобится цинк, свинец, алюминий для удовлетворения внутреннего спроса.

Министр добавил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины. Некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций, заключил он.