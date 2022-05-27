Никол Пашинян и Сергей Копыркин обсудили вопросы  армяно-российского сотрудничества и урегулирования проблемы НК

Премьер-министр Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, премьер-министр отметил динамичность развития армяно-российских союзнических отношений в последние годы, добавив, что в этом весьма велик вклад посольства России в Армении.

По словам Никола Пашиняна, между партнерами двух стран существуют тесные контакты, что важно для придания нового импульса сотрудничеству. В то же время глава правительства подчеркнул значение регулярных встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнул важность этого формата в вопросе урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Сергей Копыркин поблагодарил премьер-министра за высокую оценку деятельности посольства, подчеркнув, что их цель - делать все возможное для дальнейшего развития двусторонних союзнических и братских отношений.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся повестки армяно-российского сотрудничества, урегулирования нагорно-карабахского конфликта и процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа.