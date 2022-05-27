У берегов Восточного Тимора произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Восточного Тимора, как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 02.36 по времени UTC (05.36 по мск) в 36-х километрах к юго-западу от города Лоспалос (население более 17 тысяч человек) и в 183-х километрах к западу от столицы страны Дили (население 150 тысяч человек). Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.