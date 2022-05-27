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G7 перестанет помогать топливным проектам без мер по сокращению выбросов

G7 перестанет помогать топливным проектам без мер по сокращению выбросов

Страны Группы семи (G7) возьмут на себя обязательство прекратить к концу текущего года любую помощь проектам с использованием минерального топлива, если в них не предпринимаются меры по сокращению выбросов. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo со ссылкой на проект совместного заявления министров энергетики, по защите климата и охране окружающей среды Группы семи, встреча которых стартовала 25 мая в Берлине.

Кроме того, страны G7 озвучат намерение прекратить выбросы углекислого газа с большей части объектов производства электроэнергии к 2035 году, подчеркивает агентство.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем.

 


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