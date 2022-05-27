Вооруженные силы Армении провели учения с применением систем «Смерч» и минометов калибра 120 мм

Вооруженные силы РА в военном полигоне «Баграмян» провели учения с применением реактивных систем залпового огня «Смерч» и миномета С12 калибра 120 мм2.

Как сообщает «Арменпресс», полковник Рубен Гаспарян отметил, что основной целью учений является проверка уровня боеготовности артиллерийских частей, повышение боевой готовности, морального духа, укрепление физической выносливости, а также повышение навыков управления подразделениями.

«По сценарию учений задействованные подразделения отыграли наступательно-оборонительные действия, с учетом опыта боевых действий во время 44-дневной войны», - сказал Гаспарян.

Перед запуском ракеты залпового огня «Смерч» 1Б44 (Улыбка) радиопелегационный метеорологический комплекс передавал данные о скорости ветра, температуре, атмосферном давлении, дальности и другие данные, влияющие на полет баллистической ракеты.

«Радиопелегационный метеорологический комплекс обеспечивает прием метеорологических параметров с помощью радиозонда, данные обрабатываются и передаются соответствующим подразделениям. На станции установлена дизель-электрическая установка мощностью в 12 кВт, обеспечивающая комплекс электроэнергией. На станции есть запчасти и запасные щупы. Штат станции состоит из 5 военнослужащих: старшего оператора, радиста, оператора и двух водителей. Продолжительность маршевого состояния до 25 минут, период зондирования до 14 километров на высоте от 35 до 45 минут», - рассказал начальник станции Айк Мартиросян.

Транспортное зарядное устройство 9t234-2 заряжает системы «Смерч» различными типами реактивных снарядов, это длится 20 минут.

«Вес машины 30 тонн, с реактивными снарядами 31,5 тонны. Она способна вести до 12 реактивных снарядов. Работают три человека: крановщик, старший механик и оператор», - представил лейтенант Вано Геворгян.

После заправки подается команда - огонь и производится немедленный запуск ракет из реактивных систем залпового огня 9К 58 «Смерч». Система залпового огня «Смерч» предназначена для поражения живой силы противника, боевой техники, пунктов управления, ракетных частей, средств ПВО, районов сосредоточения мотострелковых подразделений, авиации, стоянок вертолетов и т.п.

«Вес машины без реактивных снарядов составляет 33,7 тонны, с реактивными снарядами 43 43,7 тонны. В составе расчета 4 человека: командир расчета, снайпер, оператор, старший механик-водитель. На машине установлены реактивные установки разных типов, в зависимости от этих реактивных установок минимальная дальность стрельбы составляет 20 км, максимальная - 90 км», - сказал майор Ованнес Даниелян.

Артиллерийские части провели практические занятия по стрельбе из 120-мм минометов С12. Они предназначены для уничтожения и подавления живой силы противника на склонах и в горах, а также для предотвращения атаки противника, контратаки, разрушения открытых полевых укрытий, подземных укрытий.

«Максимальная дальность миномета - 7 800 метров, минимальная - 4 070 метров. Это позволяет вести огонь минами двух типов: минами двух типов ОФ-843Д и ФФ-840А», - сказал старший лейтенант Мгер Байрамян.