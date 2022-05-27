Европейские индексы - 26-05-22

МОСКВА, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.59% и составил 14231.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.78% и составил 6410.58 пункта, британский FTSE вырос на 0.56% и составил 7564.92 пункта, а российский RTSI снизился на 5.19% и составил 1174.72 пункта.