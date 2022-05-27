Цены на цветные металлы - 26-05-22

ЛОНДОН, 27 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.31% и составила 2865.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.21% и составила 9353.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.14% и составила 2127.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.53% и составила 27198.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.28% и составила 33630.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.40% и составила 3735.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.55% и составила 40057.95 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 75000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.