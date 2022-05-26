В ООН заявили, что пока рано говорить о миротворцах на Украине
Идея миротворческой миссии на Украине преждевременна, для ее рассмотрения необходимо добиться режима прекращения огня в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
"Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия", - сказал он.
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