ОДКБ подняла армяно-российские отношения на новый, союзнический уровень: советник посольства РФ

Двусторонние отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией развиваются в духе стратегического партнерства, приобретая все более многосторонний и расширенный характер. Как сообщает Арменпресс, в ходе международной конференции, посвященной 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности, об этом советник посольства РФ в Армении Дмитрий Пантелин, напомнив о глубоких исторических корнях армяно-российских отношений и общих христианских ценностях и наследия, носителями которых являются и армянский, и русский народы.

«В настоящее время нас объединяют широкие торгово-экономические, культурно-гуманитарные, научно-технические связи. Российско-армянское сотрудничество в военной сфере направлено на обеспечение безопасности двух стран, южного крыла Содружества Независимых Государств и стабильности на Кавказе», - сказал российский дипломат.

Говоря о значении ОДКБ, Дмитрий Пантелин подчеркнул, что основанная 20 лет назад организация подняла армяно-российские отношения на новый, беспрецедентно высокий, союзнический уровень, и накопила большой потенциал для противодействия новым вызовам и угрозам безопасности.

«Наша организация с каждым годом укрепляется, перенимая передовой опыт государств-членов», — сказал Пантелин.

Советник российского посольства также напомнил, что с 16 сентября 2021 г. Армения председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ, и ей выпал довольно сложный и ответственный период: в январе в Казахстане, члене ОДКБ, произошли известные события. И именно председательство Армении приняло решение направить в Казахстан миротворческую миссию для стабилизации внутренней ситуации.

«Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане подтвердила готовность коллективных сил эффективно обеспечивать безопасность в государствах-членах, показала международному сообществу эффективность организации», – подчеркнул советник посольства России.