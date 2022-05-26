Путин и Драги обсудили ситуацию в Украине

По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

“Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобождённых городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей, чему препятствует украинская сторона. Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса.

Обстоятельно рассмотрено положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введённых США и Евросоюзом.

Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада.

При обсуждении проблематики энергобезопасности подтверждён настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам”, - говорится в сообщении.