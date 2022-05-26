Новые технологии – это возможность осуществления прорыва в экономике: речь Пашиняна на Евразийском экономическом форуме

Премьер-министр Никол Пашинян в режиме видеоконференции выступил на пленарной сессии проходящего в Бишкеке Евразийского экономического форума.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии также приняли участие: в режиме видеоконференции - президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, в очном режиме - президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Модератор форума – президент Российского союза промышленников и предпринимателей, член президиума Делового совета ЕАЭС Александр Шохин.

В своей речи премьер-министр Пашинян поприветствовал лидеров государств-участников форума, глав делегаций и всех присутствующих, выразив надежду, что успешное проведение форума и договоренности, достигнутые в рамках форума, послужат дальнейшему продвижению евразийской интеграции.

“Что касается сферы услуг, действительно, услуги сегодня становятся генератором новых точек роста в развитии экономического сотрудничества стран нашего Союза. Роль данной сферы в экономике постоянно возрастает, и отдельные виды услуг, как факторы производства оказывают значительное влияние на конкурентоспособность товаров, отраслей производства и экономик. В связи с этим важнейшей задачей евразийской интеграции является обеспечение свободы движения услуг. Эта задача решается, в том числе посредством либерализации сферы, формирования и функционирования единого рынка услуг, что в свою очередь, расширяет возможности активизации бизнеса. Можно сказать, что уровень свободы движения услуг является своего рода индикатором интеграции.

Развитие торговли услугами обусловлено, в том числе развитием научно-технического прогресса и технологическими изменениями в области трансграничной торговли, что само по себе уже является фактором преодоления “географического разрыва” и актуально для Армении.

В связи с этим заслуживает особого внимания развитие телекоммуникаций, информационных технологий с обеспечением равного доступа к ним.

В данном контексте важным направлением сотрудничества является консолидация усилий ИТ-сообществ государств-членов с целью активного развития высокотехнологических секторов экономики и полноценной реализации цифровой повестки Союза. В рамках реализации цифровой повестки необходимо последовательное продвижение инициатив, направленных на углубление интеграционных процессов и получение прямой выгоды для экономик и граждан государств-членов ЕАЭС.

Как известно, технологические инновации также выгодны для предоставления услуг. Эпоха информационных и цифровых технологий повышает международную конкурентоспособность стран. И это особенно касается таких небольших стран, как Армения, которые из-за географических и геополитических ограничений имеют ограниченное влияние на глобальные процессы. Информационные технологии предоставляют равные условия для всех игроков, независимо от их положения или возможностей. По этой причине правительство Армении считает сферу ИТ одной из основ экономического развития.

Мы нацелены на расширение наших возможностей, чтобы стать страной, которая производит и предлагает высококачественные и основанные на интеллекте продукты и услуги, имея в основе творческий человеческий капитал.

В целом, новые технологии – это возможность осуществления прорыва в экономике, это вызов для тех, кто хочет идти в ногу с прогрессом человечества. Именно эта сфера имеет стратегическое значение для Армении, поскольку она является одной из немногих отраслей, для развития которых не нужны порты, выход к морю и богатые недра. Для этого необходим человеческий капитал, а это тот ресурс, которым Армения всегда выделялась. С этой точки зрения мы уделяем большое внимание также развитию навыков молодежи посредством обучения цифровым технологиям”.

Отвечая на вопрос модератора форума Александра Шохина, премьер-министр Пашинян отметил, что правительство Армении пытается сделать все возможное, чтобы сделать Армению привлекательной, особенно для ИТ-сектора и вообще для инвестиций во всех сферах.

“Мы сейчас замечаем, что есть определенный приток ИТ-специалистов в Армению, и мы понимаем контекст, стараемся создать условия для того, чтобы эти перемещения внутри ЕАЭС послужили дальнейшему развитию интеграционных процессов ЕАЭС, потому что это общий рынок, общее пространство.

В целом можно сказать, что тем самым мы показываем, что достигли одной из самых главных целей ЕАЭС, потому что сейчас мы на практике воплощаем в жизнь свободное движение рабочей силы, товаров и услуг. Надеюсь, что это станет обычным явлением в Евразийском экономическом пространстве, что, собственно, и является той целью, которая была поставлена перед Организацией на момент ее создания. Так что это очень важный нюанс, чтобы подчеркнуть эффективность Евразийского экономического союза”.

В ходе форума с видеопосланием выступил также вице-премьер Мгер Григорян.