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Премьер Нидерландов обсудил с президентом Украины бесперебойную поставку военной помощи Киеву

Премьер Нидерландов обсудил с президентом Украины бесперебойную поставку военной помощи Киеву

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским обеспечение бесперебойной поставки военной помощи Киеву и варианты возобновления экспорта зерна и удобрений с Украины.

"Сегодня я провел телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить бесперебойную поставку военной помощи Нидерландов. Вслед за моими переговорами с президентом Эрдоганом, мы обсудили варианты открытия гуманитарного коридора, чтобы возобновить экспорт с Украины зерна и удобрений", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написал Рютте в своём аккаунте в Twitter.
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