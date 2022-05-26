Россия переориентирует поставки углеводородов в Азию из-за трудностей со сбытом в ЕС: вице-премьер РФ

Россия переориентирует поставки углеводородов в Азию из-за трудностей со сбытом в Европе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Юрий Борисов.

"У нас сегодня проблемы со сбытом наших углеводородов. Отказываются [европейцы] от покупки нашего газа и нефти. Мы ориентируемся на Восток и Юго-Восток, на Китай и Индию", - сказал Борисов.

Но для переориентирования каналов поставки необходимо будет наладить соответствующую инфраструктуру, отметил он.