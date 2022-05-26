Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-05-22

ЕРЕВАН, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 мая, курс доллара США сократился на 3.54 драмa и составил 447.17 драм. Курс евро сократился на 1.58 драмa и составил 479.19 драм. Курс российского рубля сократился на 1.00 драмa и составил 7.04 драм. Курс британского фунта вырос на 1.04 драмa и составил 564.02 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 498.60 драмa и составила 26556.91 драм. Цена серебра сократилась на 3.86 драмa и составила 313.85 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.